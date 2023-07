Ter Stegen, brucia ancora: «Inter, con fortuna in finale di Champions League»

Non passa al Barcellona e ai suoi giocatori l’amarezza – per usare un eufemismo – dopo l’eliminazione dalla fase a gruppi della Champions League proprio per mano dell’Inter. Ne è un esempio ter Stegen, che è tornato sull’argomento.

BRUCIA ANCORA – Marc-André ter Stegen non ha ancora mandato giù l’eliminazione dalla scorsa Champions League per mano dell’Inter. Ne sono un esempio le sue parole a margine dell’allenamento di oggi del Barcellona: «Ci sono state stagioni in cui saremmo potuti arrivare in finale e non ce l’abbiamo fatta. Adesso la situazione è diversa. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande stagione con una squadra giovane. Abbiamo meritato di vincere la Liga e adesso vogliamo fare meglio anche in Champions League, il nostro obiettivo. L’Inter ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per il titolo».

Fonte: Marca.com