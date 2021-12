VIDEO – Venezia-Lazio 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Lazio, anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



VITTORIA DI CARATTERE – Venezia-Lazio 1-3 nell’anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. Il secondo 3-1 in cinque giorni, dopo quello al Genoa, permette alla Lazio di passare un Natale sereno dopo tante difficoltà. Senza Ciro Immobile, positivo al COVID-19, va Pedro più centrale: mossa azzeccata, perché dopo tre minuti riceve a centrocampo, parte in progressione e al limite col sinistro piazza il vantaggio. Splendido gol dello spagnolo, il suo settimo in questo campionato. Dopo un ottimo inizio della Lazio esce il Venezia, con un cross da destra di Mattia Aramu per il colpo di testa di Francesco Forte alla mezz’ora. È il primo gol in Serie A del prodotto del settore giovanile dell’Inter. I biancocelesti si riprendono i tre punti a inizio ripresa, con un corner di Danilo Cataldi deviato di spalla da Francesco Acerbi quanto basta per mandare in rete. Poi il Venezia resta in dieci, per un fallaccio di Tanner Tessmann su Luis Alberto. Proprio quest’ultimo, su cross di Sergej Milinkovic-Savic, controlla e al volo dall’altezza del dischetto fa tris al 95′. Maurizio Sarri va a Natale a -1 dalla Roma.

Video con gli highlights di Venezia-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.