Marchegiani: «Inter, c’è sicurezza. Ultima gara pre Natale sempre dura»

Luca Marchegiani, su Sky Calcio Club, ritiene che l’Inter abbia trovato sicurezza e anche certezza. Poi l’opinionista giustifica la non brillante prestazione dei nerazzurri contro il Torino

DIFFICILE − Marchegiani non ha dubbi sui nerazzurri, poi parla anche della gara contro il Torino: «L’Inter ha cambiato marcia, ha trovato sicurezza e certezza. Forse ci ha messo un po’ di più delle altre ma stanno bene, sono molto forti. Oggi gara difficile ma io so, per averlo provato in campo, che la partita prima delle vacanze di Natale è una gara molto difficile sia fisicamente che mentalmente. Per tutti anche Atalanta e Napoli hanno faticato. Tutti hanno avuto difficoltà perché si tratta di squadre stanche, gli allenatori devono essere bravi nella ripresa».