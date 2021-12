VIDEO – Inter-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Torino, match della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SETTEBELLO – Inter-Torino 1-0 nella diciannovesima giornata di Serie A. L’Inter cala la settima vittoria consecutiva in campionato e va a Natale confermando il +4 in classifica, stavolta solo sul Milan unica seconda. Contro il Torino, in serie positiva da quattro partite, non è certo gara semplice. Anzi: i granata sfiorano il vantaggio con un destro piazzato di Marko Pjaca di un soffio a lato alla sinistra dell’immobile Samir Handanovic. Alla mezz’ora arriva però la giocata che fa saltare il banco: Edin Dzeko converge da sinistra, velo di Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries col destro fa passare il pallone in mezzo a tante gambe avversarie per l’1-0. Terzo gol nelle ultime quattro per l’olandese, il primo al Meazza. Al 38′ potrebbe raddoppiare Lautaro Martinez, che salta anche Vanja Milinkovic-Savic ma prende l’esterno della rete. Nella ripresa cresce il Torino, con Handanovic che salva su una punizione di Sasa Lukic, ma l’Inter è brava a gestire. Entra anche Alexis Sanchez, che nel finale su suggerimento di Stefano Sensi in contropiede col destro colpisce il palo. Dopo quattro minuti di recupero, senza soffrire più di tanto, il triplice fischio è una liberazione: il 2021 per la capolista si chiude nel migliore dei modi.

Video con gli highlights di Inter-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.