VIDEO – Tanti auguri Vecino! I gol alle romane e la qualificazione in Champions

Matìas Vecino oggi spegne ben ventinove candeline festeggiando il suo quarto compleanno con la maglia dell’Inter. Gli auguri di tutta la redazione di Inter-News.it con un video celebrativo e i gol più importanti realizzati da quando veste la maglia nerazzurra.

BUON COMPLEANNO! – Matìas Vecino oggi compie ventinove anni, e nonostante sia il quarto con la maglia dell’Inter, il centrocampista uruguaiano però non è riuscito a concludere la stagione per diversi problemi fisici. Auguriamo a lui un buon compleanno e soprattutto una pronta guarigione. Di seguito un video con tutti i gol più importanti del centrocampista: da i gol alle romane, alla qualificazione in Champions League con Luciano Spalletti in panchina.

Fonte video: canale Youtube “Samuele Zucca”.