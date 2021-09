VIDEO – Spezia-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Udinese, match della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



ALLA FINE – Spezia-Udinese 0-1 nella terza giornata di Serie A. Esordio sfortunato per lo Spezia in casa in stagione, nella prima dei liguri col proprio pubblico nel massimo campionato. L’Udinese, già vincitrice prima della sosta, si ripete e sale al quarto posto in classifica. Questo nonstante la stragrande maggioranza delle occasioni siano per i padroni di casa, nel primo tempo con un tiro da fuori di Giulio Maggiore e nella ripresa due volte con Daniele Verde, la prima con una conclusione alta da ottima posizione e la seconda con un destro a giro respinto sulla linea di testa da Bram Nuytinck. L’Udinese, che si era fatta notare quasi solo per un erroraccio di Victor Makengo solo davanti alla porta, si prende i tre punti proprio allo scadere. È il giovane subentrato Lazar Samardzic a sbloccare la situazione, con gran dribbling al limite e tiro piazzato per lo 0-1 definitivo.

Video con gli highlights di Spezia-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.