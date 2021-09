VIDEO – Torino-Salernitana 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Salernitana, match della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SUCCESSO NETTO – Torino-Salernitana 4-0 nella terza giornata di Serie A. Pur con Andrea Belotti infortunato il Torino dilaga e si sblocca togliendo lo zero in classifica. Della Salernitana la prima grande occasione, su corner di Joel Obi colpo di testa di Francesco Di Tacchio sul palo. È invece vincente l’incornata di Antonio Sanabria, che sblocca il risultato proprio al 45′ su cross da sinistra. Sempre di testa fa centro Gleison Bremer al 65′, mettendo la partita in discesa per i padroni di casa. La Salernitana ci prova, ma il Torino chiude i conti nel finale con due gol per arrotondare il risultato. Tommaso Pobega, uno dei nuovi acquisti, risolve una mischia in area con un sinistro da pochi passi (87′), poi nel primo minuto di recupero Sasa Lukic va via in contropiede e aspetta il momento giusto per battere ancora Vid Belec. Campani ancora a zero punti e con undici gol al passivo in tre giornate.

Video con gli highlights di Torino-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.