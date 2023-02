VIDEO – Sassuolo-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Napoli, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



CHI LI FERMA PIÙ? – Sassuolo-Napoli 0-2 nel’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Prosegue l’incredibile marcia del Napoli, che trova la settima vittoria consecutiva in campionato e va dunque a +18 sull’Inter seconda in attesa delle altre partite. Contro il Sassuolo sblocca il risultato il giocatore più disequilibrante della stagione, Khvicha Kvaratskhelia, che al 12′ con un numero prende palla a centrocampo saltando un avversario, ne supera altri due e piazza la conclusione del vantaggio. Subito dopo potrebbe pareggiare Armand Laurienté, fa tutto benissimo ma è sfortunato perché il suo tiro spiazza Alex Meret e centra il palo. Victor Osimhen pareggia il conto dei legni, colpendo la traversa dalla parte opposta. Il suo gol è solo rimandato al 33′, quando raccoglie un suggerimento sulla destra e con una conclusione potente fulmina Andrea Consigli sul suo palo. Laurienté, sfortunatissimo, si vede annullare un gol per fuorigioco attivo di Grégoire Defrel che ostacola Mathias Olivera. Nella ripresa il Napoli gestisce, evitando che il Sassuolo riesca a tornare in partita. Nel terzo e ultimo minuto di recupero sembrerebbe aver trovato il tris di testa Giovanni Simeone, subentrato a Osimhen (solo stanchezza, nessun infortunio). A servirgli il cross è però Hirving Lozano in leggero fuorigioco: il VAR annulla.

Video con gli highlights di Sassuolo-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.