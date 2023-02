Calhanoglu vicino al rinnovo, l’Inter ora tratta anche con Bastoni − TS

L’Inter in estate è pronta ad avviare una piccola rivoluzione al fine di rendere la società più solida economicamente. La dirigenza non vuole smantellare la rosa, con l’obiettivo di rimanere competitivi. Ecco perché come riportato da Tuttosport la società ha già avviato il discorso rinnovo con due big in scadenza nel 2024. Si tratta di Calhanoglu e Bastoni.

SITUAZIONI DIFFERENTI − Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni andranno in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2024. La società per evitare un’altra situazione come Milan Skriniar ha quindi già avviato con entrambi il discorso rinnovo. L’obiettivo è quello di mantenere in rosa alcuni big che possano aiutare a crescere i tanti giovani che arriveranno in estete. Tuttosport scrive che Calhanoglu ha già dato il suo benestare all’offerta formulata dai nerazzurri, mentre per il difensore la situazione è più complessa. Il problema principale su quest’ultimo è legato all’ingaggio, con l’offerta presentata dal club che non soddisfa a pieno le richieste del giocatore. La volontà di Bastoni è comunque chiara, lui vuole rimanere all’Inter, che a sua volta vuole trattenerlo in rosa. Quindi anche se la distanza è ancora tanta le chance che alla fine il rinnovo vada in porto sono comunque elevate.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino