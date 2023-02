Dimarco mirino dell’Atlético Madrid, ma anche altri bussano all’Inter – CdS

Dimarco all’Atlético Madrid è una voce di mercato spuntata dalla Spagna nelle scorse ore (vedi articolo). Il laterale classe ’97, per il Corriere dello Sport, è oggetto del desiderio anche di altri club che hanno già sondato con l’Inter.

LA SPAGNA CHIAMA (E NON SOLO) – C’è l’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone su Federico Dimarco. I quattro gol e altrettanti assist fatti sinora in stagione, in attesa di tornare titolare in Inter-Udinese (vedi formazione), hanno suscitato l’interesse di alcuni club. Il Corriere dello Sport conferma i colchoneros, già citati ieri in Spagna, ma aggiunge anche delle possibilità in Premier League. Dall’Inghilterra risultano essere arrivati dei contatti con l’Inter, per capire la disponibilità a cedere Dimarco. La volontà del club è quella di non farlo partire, complice il contratto fino al 2026 e il nuovo status da titolare fisso. La necessità di fare cassa, per le note volontà di Suning di chiudere con un attivo di minimo sessanta milioni al 30 giugno, rischia però di cambiare le cose. Con circa quaranta milioni anche lui può essere sacrificabile. Dimarco, va ricordato, nelle scorse settimane è passato all’agenzia Roc Nation Sports, che gestisce anche Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.