VIDEO – Roma-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Bologna, posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



IL RILANCIO – Roma-Bologna 1-0 nel posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A. La Roma fa turnover, essendo la partita in mezzo alle due di Europa League con l’Ajax, ma ritrova lo stesso la vittoria in campionato dopo oltre un mese. E sì che la partenza migliore è del Bologna, che ha delle clamorose occasioni in serie fallite da Musa Barrow (liscio), Rodrigo Palacio (tiro murato), Mattias Svanberg (colpo di testa alto nell’area piccola), Roberto Soriano (tocco ravvicinato e folle parata del rientrante ex Antonio Mirante) e Danilo Larangeira (esterno della rete). Al 44′ lancio di Roger Ibanez bucato da Danilo di testa e Borja Mayoral fa metà campo da solo, segnando dopo aver saltato Lukasz Skorupski. Lo spagnolo non segnava in Serie A addirittura dal 31 gennaio. Nella ripresa la Roma non chiude il risultato, ma soffre poco. La zona Champions League, però, dista sempre sette punti. Per i giallorossi più probabile la corsa all’Europa League. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.