VIDEO – Verona-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lazio, match della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

SEMPRE ALL’ULTIMO – Verona-Lazio 0-1 nella trentesima giornata di Serie A. Ancora una volta la Lazio trova allo scadere il gol da tre punti che mantiene i biancocelesti in corsa per la Champions League. Quattro minuti e, su cross dell’ex Mohamed Fares prolungato, un destro di Sergej Milinkovic-Savic finisce a un passo dal palo. È quello, anche se dal lato opposto, che prende Ciro Immobile poco dopo. In avvio di ripresa Felipe Caicedo va via di forza a Giangiacomo Magnani e una volta in area batte a rete, ma per liberarsi rifila una gomitata (involontaria) al difensore del Verona. Il VAR, inflessibile, porta l’arbitro Daniele Chiffi a riguardare l’azione e annullare il gol. Si rimane quindi sullo 0-0, e il punteggio iniziale regge fino al 92′. Poi, sul cross quasi della disperazione di Stefan Radu in area Sergej Milinkovic-Savic colpisce di testa e inganna Marco Silvestri, che si era fermato a metà sull’uscita. Vittoria fondamentale per la Lazio, oggi priva di Simone Inzaghi positivo al Coronavirus. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.