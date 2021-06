VIDEO – Perisic, il gol in Croazia-Scozia: grande stacco e qualificazione

Perisic ha chiuso Croazia-Scozia di questa sera con il gol del definitivo 3-1 valso gli ottavi (vedi articolo). Per l’esterno dell’Inter è la seconda rete a questi Europei: ecco il video.

ANCORA A SEGNO – Ivan Perisic aveva già segnato alla Repubblica Ceca, ma si è ripetuto in Croazia-Scozia di stasera. Al 77′ l’esterno dell’Inter ha colpito di testa con un grande stacco sul primo palo, su corner dalla sinistra di Luka Modric per chiudere il 3-1. Per entrambi un gol e un assist, visto che Perisic ha fornito anche il pallone a Nikola Vlasic per l’1-0. Il giocatore nerazzurro è il trascinatore della Croazia, che si è qualificata da seconda agli ottavi di finale degli Europei: tornerà in campo lunedì alle ore 18 contro la seconda del Gruppo E. Di seguito il video del gol di Perisic in Croazia-Scozia, tratto dall’account YouTube “ZEROFPS”.