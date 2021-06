Radu in uscita dall’Inter ma niente Serie A per lui: sarà titolare in Liga – SI

Radu è pronto a salutare nuovamente l’Inter dopo l’ultima stagione da dodicesimo. Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dà in dirittura d’arrivo il suo trasferimento in Spagna

ENNESIMO PRESTITO – Confermata la pista spagnola per Andrei Radu, che è pronto a diventare il nuovo numero 1 della Real Sociedad (vedi articolo). Il portiere rumeno non vuole fare il dodicesimo ma giocare con continuità. Nonostante alcuni interessamenti in Italia, su tutti quello dell’Hellas Verona, Radu va verso l’esperienza estera. L’Inter ha dato l’OK alla partenza, che dovrebbe avvenire in prestito.