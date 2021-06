Hakimi-PSG, countdown in corso: Inter non ha fretta, francesi fissano la data – SI

Hakimi è in odore di cessione. L’Inter aspetta l’offerta giusta, che è in arrivo da Parigi. Il giornalista Alfredo Pedullà, in apertura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, conferma che il PSG accelera per chiudere

DIREZIONE PARIGI – Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu (vedi annuncio), in casa Inter è tempo di cessioni. Countdown in corso per Achraf Hakimi in direzione Parigi: il Paris Saint-Germain vuole acquistarlo entro domenica. L’Inter non ha necessità di chiudere l’operazione entro il 30 giugno, ma il PSG sì. Il club francese vuole programmare le visite mediche dell’esterno destro marocchino e, soprattutto, evitare il rilancio del Chelsea. L’Inter attende un’offerta monstre, prossima agli 80 milioni di euro. Adesso è il PSG ad avere fretta di chiudere.