VIDEO – Parma-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Lecce, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



CHIUSURA COL BOTTO – Parma-Lecce 2-0 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Parma si rimette in corsa per l’Europa. Batte il Lecce e accorcia sul Cagliari sesto, chiudendo così il girone d’andata settimo. Il primo tempo al Tardini è decisamente scialbo, senza vere e proprie occasioni di rilievo. Nella ripresa i gialloblù cominciano ad alzare il ritmo, concretizzando al 57’: angolo di Hernani da destra e colpo di testa vincente di Simone Iacoponi. Gol su giocata classica dei ducali, con gli ospiti fermi a guardare. Entra Gianluca Lapadula, che ha un buon impatto, ma ormai per il salentini la partita è andata. Al 71’ cross di Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka di testa colpisce la traversa ma sulla ribattuta ci pensa Andreas Cornelius a mettere dentro. Gol al rientro per l’attaccante danese (tre minuti dopo il suo ingresso in campo) e partita in ghiaccio per il Parma. Lapadula prova a riaprirla con un bel movimento e sinistro a scheggiare la traversa, ma per il Lecce la quarta sconfitta consecutiva diventa realtà. Nel finale ritorna anche Gervinho, che al 91’ con un bello slalom si ritrova davanti a Gabriel ma non riesce a superarlo. Il Parma gira settimo a ventotto punti, il doppio del Lecce che resta a +1 sulla zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.