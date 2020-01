Inter-Cagliari, Maran non snobba la Coppa Italia ma varia la formazione

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari, in programma stasera alle ore 20.45, è già la terza partita in Coppa Italia per la squadra di Maran. I sardi hanno superato Chievo e Sampdoria nei turni precedenti, vincendo in entrambi i casi per 2-1. In formazione prevista qualche novità, ma senza che sia un turnover estremo.

CAMBI CON GIUDIZIO – Per il primo Inter-Cagliari del mese di gennaio Rolando Maran fa soltanto qualche cambio, non tutta la formazione. I giocatori a disposizione sono gli stessi della partita col Milan, quarta sconfitta consecutiva, l’unica differenza nei convocati è l’assenza del Primavera Riccardo Ladinetti (vedi articolo). Considerato il successivo impegno a Brescia, domenica alle 15, il Cagliari dovrebbe cambiare qualcosa, ma non tantissimo. In porta il tecnico ha annunciato che Alessio Cragno, dopo la visita di controllo di ieri, non è ancora pronto per giocare: Robin Olsen è favorito su Rafael de Andrade. In difesa dovrebbe essere concesso spazio a Sebastian Walukiewicz, che deve fare esperienza, sulla sinistra Charalampos Lykogiannis potrebbe far rifiatare Luca Pellegrini. Il centrocampo è il reparto nuovo di zecca: almeno due fra Lucas Castro, Artur Ionita e Christian Oliva saranno titolari, gli ultimi due quasi certamente per Nahitan Nandez e Luca Cigarini. Non riposa Radja Nainggolan, non solo perché ex Inter, in attacco Alberto Cerri prenderà il posto di Giovanni Simeone o Joao Pedro. Questa la probabile formazione di Maran per Inter-Cagliari: Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan, Joao Pedro; Cerri.