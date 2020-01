Pellegatti: “Mertens va all’Inter a giugno”. Auriemma conferma e aggiunge

Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, durante “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno ha dato per certo Mertens all’Inter in estate. Auriemma, tifoso napoletano, ha confermato e aggiunto qualche dettaglio in più

PISTA “CONFERMATA” – Carlo Pellegatti ha chiesto la parola al conduttore Pierluigi Pardo: «Volevo dare una notizia di Inter e Napoli. Da quello che so io, Dries Mertens va all’Inter a giugno. Ve la metto così». Pronta la replica di Raffaele Auriemma, in collegamento: «Carlo non sta sbagliando. Aggiungo che il belga ha rifiutato un’offerta del West Ham. Doveva andare a Londra, avrebbe fatto piacere anche alla moglie. Soltanto che lui fino a giugno vuole restare al Napoli, ufficialmente per battere il record di gol di Marek Hamsik. Ma anche io so che ha parlato molte volte con l’Inter, non lui direttamente ma il suo agente».