VIDEO – Lazio-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sassuolo, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



RILANCIATI DOPO IL DERBY – Lazio-Sassuolo 2-1 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. A due settimane dal 3-0 subito dalla Roma la Lazio si rimette in carreggiata. Non lo fa Gianluca Scamacca, che ha la prima occasione della partita ma colpisce Thomas Strakosha azzardando il pallonetto. Un errore in uscita del Sassuolo fa partire in corsa Manuel Lazzari, dribbling per rientrare sul sinistro e conclusione vincente per il vantaggio al 17′. Poi è l’altro terzino Adam Marusic a sfiorare il raddoppio, con un destro parato a mano aperta da Andrea Consigli che si ripete poco dopo su Felipe Anderson. Occasionissima per il Sassuolo prima dell’intervallo, con un palo di testa di Davide Frattesi e Strakosha che para la ribattuta di Grégoire Defrel. Nella ripresa spreca Ciro Immobile mandando alto da ottima posizione, ma al 51′ raddoppia Sergej Milinkovic-Savic sfiorando a centro area una punizione di Luis Alberto. C’è un lungo check per possibile fuorigioco, alla fine gol regolare. Lo stesso Luis Alberto colpisce la traversa direttamente da corner sfiorando il 3-0 per la Lazio, solo al 94′ il Sassuolo riapre la partita con una sponda del subentrato Luigi Samele per il destro di Hamed Junior Traoré, solissimo. Ma è troppo tardi per i neroverdi.

Video con gli highlights di Lazio-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.