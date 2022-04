Montero: «Che Juventus-Inter con Ronaldo e Zidane! Ricordo uno perso»

L’ex difensore della Juventus, Paolo Montero, ha parlato dei Derby d’Italia Juventus-Inter degli anni ’90 con Ronaldo e Zidane. L’ex bianconero ricorda in particolare un Derby per 1-0

MIGLIOR CAMPIONATO − Montero ricorda la competitività della Serie A degli anni ’90: «Sono stato fortunato. A quel tempo il calcio italiano aveva il meglio del mondo, che erano nelle 7 squadre, ‘le sette sorelle’, come venivano chiamate: Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Parma e Fiorentina. C’erano i migliori sudamericani ed europei. Al Real Madrid c’erano personaggi come Hierro, Raúl o Fernando Redondo, in Inghilterra c’erano giocatori come Eric Cantona. Ma la maggior parte dei grandi campioni giocavano nel calcio italiano».

LA CLASSICA − Per Montero il Derby d’Italia era un match unico: «Ai miei tempi Juventus-Inter era come vedere Barcellona-Real Madrid ai tempi di Mourinho e Guardiola. Anche nell’ultimo angolo della Cina si vedeva quella partita, e a quei tempi i migliori al mondo erano Ronaldo e Zidane».

SCONFITTA − Infine, Montero ripercorre un confronto vinto dai nerazzurri: «Ricordo più brutto? Il Derby che abbiamo perso 1-0. Ricordo che Ronaldo mi fece un tunnel e gli lasciai il gomito. Lui mi disse di non colpirmi. Col tempo l’ho conosciuto ed è una brava persona. Nella ripresa mi è andato via nuovamente facendo poi un assist per il gol di Djorkaeff. Non meritavamo di perdere, ci hanno segnato quasi alla fine».

Fonte: ESPN