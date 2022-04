Trentalange e Ciampi coinvolti in un incidente stradale: vicinanza dell’AIA

Paura la scorsa notte per il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange e il responsabile della CAN C Maurizio Ciampi coinvolti in un incidente stradale. L’AIA ha voluto fare un grande in bocca al lupo ai due colleghi

INCIDENTE − Trentalange e Ciampi sono stati coinvolti nella notte di venerdì in un incidente stradale avvenuto sulla A1 all’altezza di Frosinone. Fortunatamente sia il presidente dell’AIA che il responsabile della CAN C non hanno avuto conseguenze gravi. I due hanno riportato alcune fratture e sono stati ricoverati all’ospedale di Colleferro. Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale dell’AIA, l’intera categoria ha voluto fare un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione ai due colleghi.