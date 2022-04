Rastelli: «Inter prevedibile? Inzaghi ha preso la migliore soluzione»

In collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, l’allenatore Rastelli ha commentato le difficoltà dell’Inter negli ultimi due mesi e le scelte di Inzaghi. Da collega ritiene che non abbia sbagliato a insistere sulle stesse decisioni a livello tattico.

DERBY D’ITALIA – Massimo Rastelli parla del match delle ore 20.45: «È chiaro che per l’Inter sarà una gara fondamentale, perché vincerla o comunque non perderla significherebbe ritrovare un po’ di fiducia. La Juventus vive un momento psicologico molto positivo, da questo punto di vista l’Inter dovrà dare delle risposte. Soprattutto far vedere la squadra di qualche mese fa, che da quell’episodio della sconfitta col Milan nel derby nelle ultime gare ha molto balbettato».

ASSENZA CHIAVE – Per Rastelli l’infortunio di Marcelo Brozovic ha pesato nel calo dell’Inter, col croato ora al rientro (vedi articolo): «Si appoggiano tantissimo su di lui. Brozovic, dall’anno scorso, sta avendo una continuità di prestazioni da grande campione, quindi la sua assenza si è fatta sentire. Hanno perso sicuramente un punto di riferimento, che è coinciso col punto più delicato della squadra. Questo sarà un momento fondamentale, vediamo se l’Inter potrà trovare delle fiches».

SOLUZIONI ALTERNATIVE? – Rastelli parla di possibili novità a livello tattico: «Inter prevedibile? Io non penso che Simone Inzaghi non abbia provato in allenamento soluzioni alternative. Magari non lo hanno soddisfatto a pieno, non ha avuto le risposte che cercava. Magari ha cambiato solo un giocatore al posto di Brozovic, con caratteristiche diverse. Leggevo da più parti che si auspicava in questo momento delicato un cambio di sistema di gioco, ma un allenatore può valutare se dare qualcosa di diverso alla squadra o puntare sulle certezze. Dentro lo spogliatoio le sensazioni sono le sue, Inzaghi è lì e credo abbia fatto quello che ritiene la miglior soluzione per far uscire l’Inter dalle difficoltà».