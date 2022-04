Juventus-Inter, iniziato ritiro a Torino. Dubbi risolti su Brozovic e de Vrij?

Meno di ventiquattro ore a Juventus-Inter e la squadra di Inzaghi è dal tardo pomeriggio di oggi in ritiro a Torino. Dopo le parole di Inzaghi in conferenza (vedi articolo) cominciano a risolversi i dubbi su Brozovic e de Vrij.

IN ALBERGO – La vigilia di Juventus-Inter si completa con la squadra di Simone Inzaghi in hotel a Torino. Hanno viaggiato anche Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, che sono quindi recuperati per la partita. Toccherà al tecnico scegliere se impiegarli o meno, in base anche alle risposte che daranno domani. Il croato dovrebbe esserci, l’olandese più panchina che campo con Danilo D’Ambrosio favorito. Risolto il dubbio sulla disponibilità resta quello sullo schierarli titolari, ma il fatto che siano entrambi nell’elenco dei convocati è una buona notizia e conferma come i rispettivi infortuni sono ormai alle spalle. Le ore che precedono Juventus-Inter porteranno alle scelte di formazione, ma il primo passaggio è andato “bene”.