Giordano: «Crisi Inter molto lunga. A dicembre la sensazione era un’altra»

Bruno Giordano, ospite negli studi di 90º minuto del sabato, si è concentrato sul momento negativo dell’Inter. Per l’ex giocatore, a dicembre la sensazione era un’altra

CRISI DURATURA − Giordano analizza il campionato e il periodo no dell’Inter: «È un campionato andato avanti in crisi e crisi. Prima quella di Napoli e Milan, poi quella dell’Inter che però è durata molto di più. Due mesi si pensava che già questo scudetto fosse stato assegnato. Se la squadra di Simone Inzaghi non vince domani sera a Torino contro la Juventus il campionato se lo giocheranno Milan e Napoli».