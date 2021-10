VIDEO – Juventus-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Roma, posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL FATTACCIO – Juventus-Roma 1-0 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Quarta vittoria consecutiva per la Juventus in campionato, coi bianconeri ora a -3 dall’Inter. Ancora una volta Massimiliano Allegri batte 1-0 la Roma in casa: è successo per la quinta volta di fila. La sfida di Torino si decide al 16′: cross di Mattia De Sciglio e colpo di testa di Rodrigo Bentancur deviato da Moise Kean in rete in maniera fortuita. Poi il caos a fine primo tempo, quando l’arbitro Daniele Orsato dà rigore alla Roma anziché gol. Tammy Abraham si inserisce in area, Danilo da Silva lo ferma, subentra Henrikh Mkhitaryan abbattuto da Wojciech Szczesny e quando l’inglese sta segnando arriva un fischio insensato e inspiegabile. Dal dischetto, dopo tante inevitabili proteste, Szczesny para il tiro di Jordan Veretout e questo farà molto discutere. Nella ripresa Kean manca la doppietta, mandando altissimo su rovesciata di Federico Bernardeschi respinta da Rui Patricio. La Roma gioca bene ma pecca al momento del tiro, con Matias Vina che entra bene in area ma trova una deviazione di Giorgio Chiellini. Per José Mourinho anche un infortunio a Nicolò Zaniolo, uscito nel primo tempo.

Video con gli highlights di Juventus-Roma dal canale ufficiale YouTube della Roma.