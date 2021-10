Inter, andamento dei prestiti: Mulattieri ancora in gol, torna Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend dal bilancio generalmente positivo per i prestiti dell’Inter, distribuiti tra Serie A, Serie B e principali campionati europei. Nella massima serie si segnala la sfortuna di Dalbert Henrique, costretto ad abbandonare Cagliari-Sampdoria dopo solo 11′, poco dopo il vantaggio rossoblù. Ottimo anche l’impatto di Eddie Salcedo nella vittoria dello Spezia sulla Salernitana (tra le cui fila si vede anche Edoardo Vergani). In Serie B altro gol di Samuele Mulattieri col Crotone: il talento del 2000 è ora capocannoniere a quota 6 reti. Nel Monza si vede finalmente Lorenzo Pirola, che parte titolare assieme a Michele Di Gregorio a Parma (0-0). Infine ottima prestazione per Filip Stankovic, nonostante il gol subito nella goleada del Volendam al Telstar.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Sassuolo 2-2: non convocato per infortunio

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Sampdoria 3-1: titolare, sostituito all’11’ per infortunio

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Atalanta 1-4: titolare, 95′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Salernitana 2-1: titolare, sostituito al 77′

EDOARDO VERGANI (A) – Spezia-Salernitana 2-1: in panchina, subentra all’75’

VALENTINO LAZARO (C) – CD Trofense-Benfica 1-2: in panchina, subentra al 31′ ed esce al 51′, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sion-Basilea 0-1: non convocato per infortunio

DARIAN MALES (A) – Sion-Basilea 0-1: non convocato per infortunio

ANDREW GRAVILLON (D) – Brest-Stade de Reims 1-1: titolare, 99′ in campo, 1 ammonizione

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Stade de Reims 1-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Pisa 2-1: titolare, 100′ in campo, 1 gol

LORENZO PIROLA (D) – Parma-Monza 0-0: titolare, sostituito all’83’, 86′ in campo

MICHELE DI GREGORIO (P) – Parma-Monza 0-0: titolare, 97′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Telstar-FC Volendam 1-5: in panchina, subentrato al 60′, 30′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Telstar-FC Volendam 1-5: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-Kortrijk 2-0: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Vicenza-Reggina 0-1: in panchina