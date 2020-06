VIDEO – Juventus-Lecce 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Lecce, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TRIDENTE IN GOL – Juventus-Lecce 4-0 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. La Juventus si scatena dopo l’intervallo. Piega il Lecce (ridotto in dieci dalla mezz’ora) nella ripresa e lo fa coi gol di tutto il tridente titolare. L’inizio dei salentini, sempre più a rischio retrocessione (e di nuovo crollati nel secondo tempo), è positivo, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni. Al 30’ errore di Fabio Lucioni dopo un retropassaggio, Rodrigo Bentancur gli ruba palla e sarebbe da solo ma il difensore del Lecce, dopo essere incespicato, lo sgambetta: rosso diretto. Cristiano Ronaldo, di testa, e Federico Bernardeschi, di sinistro, si divorano il vantaggio nell’area piccola mandando alto in chiusura di tempo. La Juventus concretizza nella ripresa: al 53’ passaggio orizzontale sbagliato, Cristiano Ronaldo appoggia per Paulo Dybala e il suo sinistro è perfetto all’incrocio. Tempo nove minuti e Luca Rossettini entra in ritardo su Cristiano Ronaldo: nessun dubbio sul rigore, che il portoghese trasforma con una botta centrale. Di partita non ce n’è più, il Lecce che già aveva uno schieramento molto difensivo scompare dal campo. Entra Gonzalo Higuain e ci mette sei minuti ad andare a segno: all’83’ tacco di Cristiano Ronaldo, Giulio Donati interviene male e libera l’argentino che solo davanti a Gabriel non sbaglia. Non è finita, perché a quattro minuti dalla fine (senza recupero) Douglas Costa crossa e Matthijs de Ligt passa davanti a un difensore per toccare in rete nell’area piccola. Juventus a +7 sulla seconda, in attesa di Lazio-Fiorentina di stasera. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.