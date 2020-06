Dossena: “Hakimi? Top, un trequartista! Bravo a scegliere l’Inter. Alaba…”

Dossena – allenatore del Crema -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, accoglie benissimo l’eventuale arrivo di Hakimi all’Inter. Più dubbi su Alaba ma non dal punto di vista tecnico

ESTERNI PER CONTE – Le statistiche stagionali di Achraf Hakimi (9 gol e 10 assist con la maglia del Borussia Dortmund, ndr) stupiscono Andrea Dossena, che ci scherza su: «Sembra un trequartista con tutti questi assist (ride, ndr). Hakimi ha 21 anni, i numeri parlano per lui. Insieme a Trent Alexander-Arnold è il terzino destro più forte in circolazione. Secondo me con Antonio Conte, che ti mette nelle condizioni migliori per lavorare nel 3-5-2 – dove potrà spingere ancora di più – farà bene. Giusta la scelta dell’Inter ma soprattutto del ragazzo nello scegliere questo progetto che lo mette al centro. Brava l’Inter ad aver battuto la grande concorrenza su Hakimi. David Alaba ha un ingaggio importante e penso possa restare a Monaco per diventare una bandiera del Bayern». Nel commentare le ultime novità di giornata (vedi articolo), Dossena crede solo all’arrivo dalla Bundesliga di un esterno, quello destro.