VIDEO – Juventus-Empoli 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Empoli, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SENZA STORIA – Juventus-Empoli 4-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La Juventus non ha difficoltà a dare continuità dopo il successo nel derby. Massimiliano Allegri schiera titolare Moise Kean al posto di Arkadiusz Milik e la scelta paga dopo soli otto minuti, quando gira in rete un cross di Filip Kostic bucato da Koni De Winter. Lo stesso Kean va vicino al raddoppio sempre nel primo tempo, mentre alla mezz’ora un errore difensivo favorisce Mattia Destro sul cui tiro si oppone Wojciech Szczesny. L’Empoli rimane in partita fino al 56′, poi su corner dalla destra Weston McKennie salta più in alto di tutti e di testa raddoppia. Da lì la Juventus va in scioltezza: all’82’, da un altro angolo stavolta sul secondo palo, tocca sempre di testa Adrien Rabiot e Guglielmo Vicario respinge oltre la linea. È la segnalazione tecnologica arrivata all’arbitro a convalidare il 3-0 di Juventus-Empoli. Il subentrato Milik e Fabio Miretti mancano il poker, in un finale di partita senza più storia. Lo realizza invece Rabiot, al 94′ su cross basso di Danilo da Silva. Per il francese è doppietta personale.

Video con gli highlights di Juventus-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.