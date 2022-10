Per Lautaro Martinez peso diverso nell’Inter, a prescindere da Lukaku – CdS

Lautaro Martinez non è certo fra i dubbi di Inzaghi per Fiorentina-Inter, che in attacco dovrebbe cambiare comunque qualcosa (vedi articolo). Stando al Corriere dello Sport, per l’argentino c’è un nuovo status a prescindere dal ritorno di Lukaku.

NUOVA IDENTITÀ – A oggi, Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell’Inter. Fra Serie A e Champions League, il Toro ha segnato cinque volte e si è rilanciato nelle ultime due partite, Barcellona e Salernitana, dopo un digiuno di quaranta giorni. Con la speranza di trovare il tris stasera in Fiorentina-Inter. Il Corriere dello Sport ricorda come nella scorsa stagione Lautaro Martinez abbia giocato novanta minuti solo in cinque partite su quarantuno presenze complessive. Ora, invece, sono già otto su quattordici, di cui dodici da titolare. L’assenza di Romelu Lukaku ha inciso, ma per il quotidiano romano è comunque il segnale di un peso maggiore all’interno della rosa. Anche perché, nelle gare in cui non ha segnato, ha lo stesso dato un suo contributo a differenza dei precedenti momenti senza gol, dove spariva dal gioco. Da quando è all’Inter contro la Fiorentina il Toro ha segnato solo una volta in nove incroci, stasera cercherà di migliorarsi. Contando anche che Lautaro Martinez è il giocatore che tira di più in Serie A, quaranta di cui dodici in porta con quattro gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno