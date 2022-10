Fiorentina-Inter, Inzaghi pensa a un nuovo avvicendamento in fascia: i nomi – CdS

Per Fiorentina-Inter di stasera possibili novità non solo in attacco con Correa (vedi articolo), ma anche sulle fasce. Inzaghi, in vista del Viktoria Plzen, potrebbe far riposare un probabile titolare di mercoledì. Ne parla il Corriere dello Sport.

SUGLI ESTERNI – Contro la Salernitana le scelte in fascia di Simone Inzaghi erano state Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. Quest’ultimo può essere confermato anche stasera in Fiorentina-Inter, ma con un altro compagno sulla corsia opposta. Per il Corriere dello Sport c’è Matteo Darmian come possibile cambio rispetto alla partita di sei giorni fa al Meazza. A differenza di Joaquin Correa in attacco, o delle condizioni di Alessandro Bastoni in difesa (vedi articolo), non risultano esserci motivi legati a qualche problema fisico per l’olandese. Nel caso, quindi, la panchina di Dumfries in Fiorentina-Inter sarebbe soltanto una semplice rotazione, in modo da riaverlo fresco mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen. Niente maglia da titolare anche per Robin Gosens, che continua a essere impiegato più che altro da subentrato. Dovesse partire dal 1′ in Fiorentina-Inter, Darmian tornerebbe in campo dall’inizio come non gli succedeva dal 4 ottobre col Barcellona, pure lì a destra per Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno