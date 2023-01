VIDEO – Inter, un anno fa Sanchez beffava la Juventus in Supercoppa!

L’Inter scalda i motori in vista del 18 gennaio quando a Riad sfiderà il Milan nella finalissima di Supercoppa italiana (vedi info). Il club nerazzurro proprio un anno fa sollevava al cielo il trofeo a San Siro dopo aver battuto la Juventus di Allegri. Ricordate come andò a finire?

EMOZIONI – L’Inter, in attesa di sfidare il Milan nella finale di Supercoppa italiana in programma a Riad il 18 gennaio, rinfresca la memoria ai suoi tifosi riavvolgendo il nastro a un anno fa, quando Alexis Sanchez con un gol all’ultimo secondo regalò all’Inter la sesta Supercoppa della sua storia. L’avversario era la Juventus di Massimiliano Allegri che va in vantaggio con Weston McKennie e incassa poco dopo il pari da Lautaro Martinez su rigore. Partita intensa e infinita che si protrae fino ai tempi supplementari e si decide solo all’ultimissimo minuto quando Sanchez approfitta di una svarione difensivo siglando il gol vittoria.

Un anno fa 😍

Tutte le emozioni della nostra sesta Supercoppa Italiana 🏆👇#ForzaInter — Inter (@Inter) January 12, 2023

Una gioia incontenibile che l’Inter spera di poter rivivere.