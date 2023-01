Smalling, incontro con la Roma per il rinnovo! Volontà chiara – Sky

Chris Smalling ha il contratto in scadenza a giugno. Gli agenti del difensore, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, hanno incontrato la Roma per parlare di prolungamento di contratto. L’Inter osserva

INCONTRO – La Roma e l’entourage di Chris Smalling lavorano per il rinnovo del contratto del difensore, in scadenza a giugno del 2023. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, quest’oggi è andato in scena un incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa in cui l’agente del calciatore ha chiesto un ritocco all’offerta precedentemente presentata dal club della capitale. La Roma propone un biennale a cifre inferiori a quelle percepite attualmente ma con ricchi bonus, gli agenti chiedono un biennale a cifre più alte di quelle proposte. Si continua a trattare con il calciatore che, tramite il suo agente, ha fatto sapere di voler restare in giallorosso. L’Inter, interessata al calciatore, osserva interessata la vicenda.

Fonte: Gianlucadimarzio.com