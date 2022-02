VIDEO – Inter-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Milan, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SCONFITTA INACCETTABILE – Inter-Milan 1-2 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Inter domina il derby per un tempo e mezzo, ha un blackout di tre minuti e da un possibile +7 passa a +1 con lo scontro diretto a sfavore. Fin da subito nerazzurri migliori del Milan, ma quando al 10′ Denzel Dumfries segna di testa c’è un precedente fuorigioco di Ivan Perisic e il gol è annullato. Mike Maignan decisivo su tiro di Marcelo Brozovic deviato e successivamente su Dumfries, negando l’1-0. Fa lo stesso Samir Handanovic su una conclusione da fuori di Sandro Tonali. Il gol, stavolta buono, arriva al 38′: corner di Hakan Calhanoglu, sinistro al volo di Perisic sul secondo palo e nessuno può annullarlo. L’Inter sembra gestire con tranquillità la ripresa, ma il Milan come spesso accade ha rimpalli favorevoli e si riscatta. Lo fa con Olivier Giroud al 75′, su tiro di Brahim Diaz deviato. Peccato che lo stesso francese faccia un fallo clamoroso su Alexis Sanchez, non ravvisato né dall’arbitro né dal VAR. Tre minuti dopo Davide Calabria serve Giroud, Stefan de Vrij si fa fregare e sul sinistro dell’attaccante Handanovic è molle. Il Milan la ribalta quasi senza sapere come, l’espulsione di Theo Hernandez al 95′ (fallaccio su Dumfries) non cambia la storia del derby. Ed è assurdo come l’Inter l’abbia perso.

Video con gli highlights di Inter-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.