VIDEO – Roma-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Roma-Genoa, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



GOL ALL’ULTIMO, ANZI ROSSO – Roma-Genoa 0-0 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Roma pensa di averla vinta al 91′, invece si ritrova con un’espulsione e un solo punto. Contro il Genoa i giallorossi ci provano, senza però riuscire a sfondare. Primo tempo molto brutto, con solo una mezza occasione per Mattia Bani e Kelvin Yeboah a seguito di una punizione. Nella ripresa ha una grossa chance Chris Smalling, ma alza di testa da ottima posizione. Un errore di Leo Ostigard lascia campo a Felix Afena-Gyan tirato giù prima di entrare in area: rosso diretto, Genoa in dieci a metà ripresa. Al 91′ Nicolò Zaniolo fa tutto da solo, da destra si accentra e dal limite incrocia il sinistro vincente. Sembra quello vittoria, con esultanza sfrenata sotto la Curva Sud e maglia tolta. Invece il VAR ravvisa un pestone precedente di Tammy Abraham a inizio azione su Johan Vasquez: gol annullato. Zaniolo non ci sta, protesta in maniera eccessiva e viene così espulso. Per il Genoa è il secondo 0-0 che muove la classifica ma non troppo, Roma raggiunta dalla Lazio.

Video con gli highlights di Roma-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.