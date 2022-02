Pioli: «Accettata parità numerica, Inter avversario forte. Aperti scenari»

Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita del derby Inter-Milan. Il tecnico rossonero ritiene che ora la sua squadra abbia dimostrato di poter competere per il vertice, dopo quattro punti fra la Juventus e la stracittadina.

CONFERENZA PIOLI – Questa la conferenza stampa di Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan.

Sono stati i cambi a rilanciare il Milan?

L’ha vinta la squadra, perché anche nelle difficoltà secondo me l’ha interpretata come volevamo: con coraggio. Abbiamo accettato quasi sempre le situazioni di parità numerica contro un avversario forte, poi è vero che chi è entrato ha fatto molto bene. Dico sempre ai miei giocatori che non conta il minutaggio ma la qualità di come dai il tuo apporto e supporto alla squadra. Dobbiamo continuare così, una serata molto positiva. Adesso pensiamo a mercoledì la Coppa Italia, dobbiamo dare continuità.

Dopo lo Spezia Pioli aveva detto che Juventus e Inter avrebbero detto cosa può ambire il Milan.

Sono due risultati che speravamo. L’avevo detto dopo lo Spezia per superare un momento difficile, perché è stata una sconfitta speciale. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, che avevamo gli stessi punti dell’anno scorso ma con due partite davanti che ci potevano aprire altri scenari e poter dimostrare di essere una squadra competitiva ai vertici del campionato. Lo stiamo facendo da un anno e mezzo, queste due partite contano ma ora conterà di più la prossima con la Sampdoria.