Marelli: «Giroud su Sanchez prima dell’1-1? Guida in perfetto controllo»

Giroud ha commesso un evidente fallo su Sanchez nell’avvio dell’azione dell’1-1 del derby Inter-Milan di oggi (vedi moviola). Nonostante ciò l’ex arbitro Marelli, da DAZN, non condanna Guida per aver lasciato proseguire.

SCELTA DI CAMPO – Luca Marelli non entra nel merito se Olivier Giroud abbia fatto fallo su Alexis Sanchez prima dell’1-1. Ma “salva” Marco Guida e ritiene non ci fosse necessità di intervento VAR: «L’arbitro è in perfetto controllo dell’azione. C’è da valutare l’entità del contatto, che si tratti di fallo o meno dipende anche dalla visione del singolo. Simone Inzaghi e Massimo Ambrosini (vedi articolo) erano su due posizioni diverse: questo cosa ci dice? Che non è un chiaro ed evidente errore e bisogna lasciare la decisione del campo».