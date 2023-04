VIDEO – Inter in partenza in direzione Torino: obiettivo semifinale!

La squadra al completo questa mattina si è messa in viaggio da Milano in direzione Torino dove questa sera alle 21 affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Giocatori abbastanza sereni in volto, ma anche concentrati, così come si evince dalle immagini di Sky Sport presenti sul posto. L’obiettivo principale è fare bene oggi per poi proiettarsi con più serenità alla prossima sfida di campionato contro la Salernitana e ritrovare la fiducia.

