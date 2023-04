De Vrij, rinnovo da top ma rimane una riserva: il caso

Tra i vari contratti in scadenza in casa Inter c’è quello di Stefan De Vrij. L’olandese sarebbe vicino al rinnovo nonostante il poco utilizzo.

RINNOVI – Il rinnovo di Stefan De Vrij dovrebbe arrivare entro fine stagione (vedi articolo). Il reparto difensivo dell’Inter sarà da rinnovare, è stato scelto però di contare ancora sull’olandese. Scelta particolare considerando il suo poco utilizzo in questa stagione. Francesco Acerbi ha impiegato infatti solo qualche mese a prendere il suo posto. Ciò che poi colpisce è l’ingaggio da top player, che dovrebbe avvicinarsi ai 4 milioni netti a stagione per due anni. Scelta che lascia quanto meno dei dubbi.

MERCATO – Considerando l’addio certo di Milan Skriniar e supponendo anche quello di Danilo D’Ambrosio è chiaro che l’Inter dovrebbe prendere tre difensori. Anche perché va ricordato che a giugno, Acerbi tornerà alla Lazio, dovrà essere trovato un accordo. Stupisce però che la società non abbia nessuno su cui puntare, magari con un ingaggio meno pesante rispetto a quello di De Vrij. L’opzione più probabile in casa è quella di Lorenzo Pirola, in prestito alla Salernitana. In generale di difensori giovani e non troppo costosi in giro ce ne sono. Peccato che in casa Inter lo scouting sia passato di moda da tempo.