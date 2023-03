De Vrij e il rinnovo, contratto pesante: la scelta dell’Inter – SM

De Vrij sembra a un passo dal rinnovo di contratto con l’Inter, un qualcosa che non era certo preventivato fino a pochi giorni fa. Sul difensore Sport Mediaset, oltre a dare le cifre, spiega perché si sia scelto di intervenire così.

RESTA – L’esperienza di Stefan de Vrij all’Inter è cominciata nell’estate 2018 e – salvo nuovi ribaltoni – proseguirà per altri due anni (vedi articolo). La società e l’agente Federico Pastorello stanno predisponendo il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025, un cambio di rotta avvenuto nelle ultime ore. Sport Mediaset parla di ingaggio da quattro milioni netti a stagione, per un giocatore che ha appena compiuto trentuno anni. Una stranezza, soprattutto perché in questa stagione ha perso il posto in favore di Francesco Acerbi. C’erano delle voci sulla Premier League, ma alla fine ha preferito restare. E l’Inter ha scelto di rinnovare de Vrij con un contratto così pesante, per un ultratrentenne, perché ha limitato la durata a due stagioni.