Sala: «La Maura, Milan porti progetto chiaro. Inter conferma sua idea»

Giuseppe Sala, sindaco di Milan, ha parlato dell’ipotesi nuovo stadio Milan a La Maura, dell’idea dell’Inter per il nuovo impianto (e non solo).

LA MAURA – A margine della presentazione degli eventi per celebrare i cento anni dell’Università Statale, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha spiegato che Paolo Scaroni, presidente del Milan, «continua a insistere sul tema di realizzare un nuovo stadio a La Maura – si legge su CalcioeFinanza.it –. Io gli ho detto una cosa molto precisa: che il Comune non può gestire amministrativamente due progetti e che se vogliono andare su un progetto diverso da San Siro devono darci una comunicazione ufficiale che lasciano il progetto e il procedimento aperti».

PARCO – Quindi, secondo il primo cittadino del capoluogo della Lombardia, «che mi portino un progetto chiaro e ben fatto: a La Maura rimarrà un grande parco? Come sarà? Sarà pubblico o privato?».

IDEA – Per quel che concerne un eventuale prossimo incontro con i vertici del Club rossonero il sindaco di Milano ha chiarito che ancora non è in programma ma «penso che in questi giorni ci vedremo, perché loro su questo tema spingono, lo capisco. Io sono nella situazione in cui devo parlare con loro ma anche con l’Inter. Per cui capire che tempi ha il Milan per me è importante. L’Inter conferma la sua idea di rimanere sul vecchio progetto di San Siro e mettere d’accordo tutti è difficile».

PROGETTO – E ancora Sala. «Io penso che il Pd debba incontrare le squadre, in particolare il Milan perché io ho detto una cosa molto semplice: non sono contrario al progetto de La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a priori. Rispetto all’idea di riportare le squadre sul progetto in voga fino a qualche mese fa».

ALTRA IDEA – Quindi il sindaco di Milano ha proseguito. «È inutile che dicano a me di convincere le squadre. Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome. Quindi ci provino, se ci riescono siamo tutti felici. Non mi dispiacerebbe visto che ci abbiamo lavorato talmente tanto su quel progetto. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare?».

INCONTRO – Dunque Sala ha aggiunto. «Quindi dico al Pd: la smettano di chiedere a me, se credono di poterli convincere parlino loro con il Milan». Infine il primo cittadino di Milano ha spiegato sul suo incontro con la maggioranza riguardo lo stadio che «ieri c’è stato un incontro, per me c’era Mario Vanni, il mio capo di Gabinetto, Io li incontrerò quando avrò il progetto sul tavolo, altrimenti di cosa parlo?».