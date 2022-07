VIDEO – Inter ferma, così Roma sogna Dybala: operazione più sostenibile

Paulo Dybala è ancora svincolato dopo aver lasciato la Juventus. E per questo motivo tutti possono sognare di portarlo a casa a parametro zero. Con l’Inter momentaneamente bloccata (vedi focus), la Roma spera di spuntarla evitando aste legate all’ingaggio dell’attaccante argentino. Di seguito il video con l’intervento del collega Angelo Mangiante per Sky Sport

