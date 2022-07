Il Torino vuole chiudere per Joao Pedro e aspetta Bremer! Inter più vicina – Sky

Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per sbloccare l’affare legato a Gleison Bremer. Il Torino vuole provare a chiudere per Joao Pedro.

SETTIMANA DECISIVA – Il Torino prende ancora tempo per attivarsi sul mercato ma studia i possibili colpi in entrata. Piace sempre Joao Pedro dal Cagliari, seguito principalmente dal Galatasaray che ha già fatto passi in avanti per il giocatore. I granata hanno ribadito il loro interesse, che però si lega sempre alla cessione di Gleison Bremer. Il difensore italo-brasiliano ha solo una preferenza e quella è l’Inter. Ivan Juric chiede rinforzi, soprattutto in attacco, e per questo motivo potrebbe spingere per una cessione di Bremer.