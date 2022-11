VIDEO – Inter-Bologna 6-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Bologna, match della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 6-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DI NUOVO DILAGANTE – Inter-Bologna 6-1 nella quattordicesima giornata di Serie A. All’Inter serve uno schiaffo per svegliarsi, ma quando lo fa vince in maniera tennistica. Il Bologna trova il gol casuale del mese al 22′, su un tiro di Riccardo Orsolini diretto metri lontano dalla porta devia Charalampos Lykogiannis mezzo girato e la traiettoria frega André Onana. Quattro minuti e il pareggio è invece con un capolavoro: cross di Denzel Dumfries deviato e splendida coordinazione al volo di Edin Dzeko, nell’angolino basso. Al 36′, su punizione dal limite molto contestata, Federico Dimarco fa rimbalzare il pallone davanti a Lukasz Skorupski e capovolge il risultato. Passano altri sei minuti, corner di Hakan Calhanoglu e di testa Lautaro Martinez sul primo palo (anche con deviazione) trova il tris. Appena iniziata la ripresa va via Denzel Dumfries, cross per Dzeko che deve solo schiacciare in rete ma prende incredibilmente la traversa. Il poker è solo rinviato al 48′, con Dimarco bravissimo a rientrare sul sinistro saltando un avversario e piazzando sul secondo palo. Un rigore, per girata di Dzeko “parata” da Joaquin Sosa, lo trasforma Hakan Calhanoglu (“concesso” da Lautaro Martinez) spiazzando il portiere. È il 59′, lì la partita è già chiusa ma al 76′ si assiste al primo set: combinazione multipla e il subentrato Robin Gosens segna su assist di Dzeko. Poi c’è anche il tempo per un palo di Kristjan Asllani.

Video con gli highlights di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.