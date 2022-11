Inter-Bologna, Bastoni l’inizio è shock, poi va. Gemma Dzeko: pagelle − TS

Serata da urlo per l’Inter che si sbarazza del Bologna 6-1. Prestazioni buone di tutti i singoli nerazzurri. Bastoni si riprende dopo un inizio bruttissimo, Dzeko sveglia la squadra con un gol pazzesco. Le pagelle di Tuttosport

PAGELLE − Inter-Bologna 6-1 e prestazioni di tutti i giocatori di Simone Inzaghi decisamente sopra la media. Una riscossa dopo il deludente 2-0 subito a Torino contro la Juventus. Da copertina ovviamente Federico Dimarco. Per lui 8 in pagella: due gol e prestazione da fenomeno assoluto. Non è da meno Edin Dzeko (7,5), che risveglia l’Inter e San Siro con un capolavoro a spiovere dal cielo per poi concludere in generosità contribuendo con un assist al sesto gol di Robin Gosens. Bene il tedesco, re degli inserimenti: 6,5. Gara da 6 come quelle dei neo-entrati Bellanova e Asllani per Alessandro Bastoni. Inizio shock di partita con un paio di palloni letteralmente regalati al Bologna, ma poi si riprende e non combina più guai. Da registrare anche i 7 a Skriniar, Calhanoglu e Dumfries. Un 6,5 per Lautaro Martinez, che fa festa dopo i botti in discoteca. A Inzaghi 7, la sua squadra rimonta per la prima volta da posizione di svantaggio e vince.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino