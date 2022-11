Dimarco, dal tifare in Curva Nord al… Segnare sotto la Curva! Estasi − TS

Sogno realizzato per Federico Dimarco, il ragazzo del vivaio. Fantastica la sua doppietta messa a referto ieri sera in Inter-Bologna. Una delle due reti è arrivata per la prima volta sotto la Curva Nord nerazzurra

SOGNO REALIZZATO − Per la prima volta in gol sotto la sua Curva Nord. Sua perché Federico Dimarco, nato e cresciuto a Milano e tifosissimo dell’Inter da sempre, prima di approdare nel calcio che conta era lì a tifare in Curva Nord ad ogni gara dei nerazzurri. Il laterale, proprio oggi 25 anni, ha segnato una fantastica doppietta contro il Bologna nel match terminato 6-1. Sua la rete del sorpasso su punizione e poi quella del 4-1 a giro di sinistro. Indimenticabile appunto la prima perché segnata per la prima volta sotto la curva nerazzurra. In passato Dimarco aveva sì segnato a San Siro, sia da interista che da avversario, ma mai sotto il settore più caldo dell’Inter. Sogno realizzato.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini