VIDEO – Inter, ascolta Chiellini: «Italia in mani più che sicure con Bastoni! Deve…»

Chiellini non ha dubbi. Lo ha detto, lo ha ridetto e lo ribadisce a più riprese: il suo erede è Bastoni. Vale per l’Italia ma – in tempi di calciomercato – il messaggio arriva anche all’Inter. Di seguito il video con un estratto della conferenza stampa del capitano della Nazionale Italiana

FUTURO SICURO – Il passaggio di consegne in maglia azzurra è imminente. L’addio del capitano Giorgio Chiellini alla Nazionale Italiana aprirà le porte della titolarità ad Alessandro Bastoni, erede designato. A consacrare il suo “sostituto” è proprio Chiellini, che elogia nuovamente il numero 95 nerazzurro. E in un periodo come questo, in cui si parla di cessione da parte dell’Inter (vedi editoriale), è il caso di fidarsi. Bastoni è il presente e il futuro dell’Italia, ma anche dell’Inter. Davvero è il caso di sacrificarlo sul mercato in estate? Inter, ascolta Chiellini…

