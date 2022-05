Lukaku di ritorno all’Inter, Bayern Monaco unico ‘ostacolo’: la situazione

Il Bayern Monaco dovrà sostituire Lewandowski, che oggi ha annunciato la sua volontà di lasciare il club. Su Sportitalia si segnala l’opzione che i bavaresi provino a inserirsi fra l’Inter e il ritorno di Lukaku.

MINIMA INTROMISSIONE – Per Romelu Lukaku, in caso di addio immediato al Chelsea, oltre al bis con l’Inter c’è anche il Bayern Monaco. Il belga è nella lista dei bavaresi per rimpiazzare Robert Lewandowski. Secondo Sportitalia, però, l’ipotesi Bundesliga non è quella che Lukaku sta valutando: vuole, e continua a volere, un ritorno a Milano. Un vantaggio per i nerazzurri, che però devono riuscire a convincere il Chelsea (oggi ufficiale il passaggio di proprietà) a lasciarlo andare a condizioni vantaggiose. È comunque confermato l’incontro nelle prossime ore fra l’intermediario che segue Lukaku e l’Inter: attese altre novità, col 30 giugno come data limite per la questione Decreto Crescita.