Berlusconi: «A Monza ospiteremo Inter, Milan e Juventus! Sarà una festa»

Silvio Berlusconi, intervistato da Nicola Porro di Quarta Repubblica – programma di Rete 4 – ha parlato della promozione del Monza. Il patron e fondatore di Forza Italia contento che il Monza potrà ospitare Inter, Milan, Juventus e Roma

MONZA IN SERIE A − Berlusconi soddisfatto della promozione del club biancorosso: «Ogni vittoria da una bella soddisfazione, grande vittoria per una squadra di Serie B che va in Serie A dopo oltre 100 anni. Nello stadio del Monza ospiteremo Milan, Inter, Juventus, Roma. Sarà una grande festa per tutti. Cinque lombarde in A? La Lombardia è la regione che produce e lavora di più. Monza si merita la Serie A. Problema squadre italiane in Champions? Non c’è un gioco tecnicamente efficace. Il problema è che il portiere non calcia mai in avanti. Obiettivi Monza? Nei nostri piani non c’è di vincere lo Scudetto ma di restare nelle parti alti della classifica».