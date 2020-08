VIDEO – Genoa-Verona 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Verona, match della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SALVEZZA IN UN TEMPO – Genoa-Verona 3-0 nella trentottesima giornata di Serie A. Il Genoa stravince ed evita anche quest’anno la retrocessione all’ultima giornata, anche se a seguito del KO del Lecce qualsiasi risultato sarebbe andato bene. Verona in disarmo, nonostante i proclami degli ultimi giorni, che crolla alla prima occasione: al 13′ cross di Lukas Lerager e colpo di testa vincente di Antonio Sanabria, unico giocatore rossoblù in area e dimenticato da Koray Gunter (in prestito all’Hellas proprio dai liguri). Al 25′ discesa centrale di Goran Pandev, assist coi tempi perfetti per Sanabria che solo davanti a Boris Radunovic firma la sua prima doppietta in Serie A. Check del VAR per un eventuale fuorigioco, ma è tutto buono. Partita chiusa al 44′, quando su angolo da destra Cristian Romero sovrasta due avversari e di testa fa tris. Il difensore argentino, nel recupero del primo tempo, entra male su Matteo Pessina: al centrocampista gira il ginocchio, esce in barella. Romero viene solo ammonito per questo fallo, prende comunque il secondo giallo al 62′. Nell’occasione espulso anche Ivan Juric per proteste, poi al 91′ il rosso lo beccano pure Francesco Cassata e Sofyan Amrabat per reciproche scorrettezze. Ma a quel punto importa poco: la festa del Genoa per la permanenza può iniziare. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.